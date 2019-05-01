В Саратове из-за водителя горожане не могут попасть домой
Обойти брошенный транспорт порой бывает невозможно
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Сегодня, 1 мая, анонимный горожанин пожаловался на автохамов, из-за которых порой бывает очень сложно попасть домой.
В группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте» анонимный очевидец рассказал о водителе Skoda Octavia, который поставил свою машину прямо у выхода из подъезда.
Гражданин объяснил, что в здании живут не молодые люди, для которых это препятствие создает проблему. К тому же, даже жители этого дома нашли выход из ситуации и оставляют где-то свой транспорт. Это еще одна причина, по которой горожанин не понимает, почему автохамы так себя ведут.
Он призвал водителей быть совестливыми и уважать других.
ИСТОЧНИК KP.RU