В Саратове девушка предпочла сауне поездку на мотоцикле и умерла
Сегодня, 1 мая, на проспекте 50 лет Октября в Ленинском районе произошло смертельное ДТП.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по словам очевидцев погибшая 28-летняя женщина подрабатывала в одной из местных саун, куда пришел отдохнуть мотоциклист.
Знакомые пытались отговорить ее отправиться кататься по ночному городу, однако работнице захотелось острых ощущений.
В итоге водитель мотоцикла потерял управление и влетел в грузовик. Вместе с пассажиркой они скончались на месте событий. В этот день домой женщину так и не дождались муж и двое несовершеннолетних детей.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU