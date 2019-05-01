В Саратове девушка предпочла сауне поездку на мотоцикле и умерла

СЕГОДНЯ 16:06 2019-05-01T16:06:35+03:00

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Сегодня, 1 мая, на проспекте 50 лет Октября в Ленинском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по словам очевидцев погибшая 28-летняя женщина подрабатывала в одной из местных саун, куда пришел отдохнуть мотоциклист.

Знакомые пытались отговорить ее отправиться кататься по ночному городу, однако работнице захотелось острых ощущений.

В итоге водитель мотоцикла потерял управление и влетел в грузовик. Вместе с пассажиркой они скончались на месте событий. В этот день домой женщину так и не дождались муж и двое несовершеннолетних детей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU