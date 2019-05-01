Панков: За недостоверной информацией о Володине стоят представители Украины

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-01T14:41:28+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» рассказал о попытке информационной атаки на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- Сегодня с фейковых аккаунтов и электронных почт в саратовские СМИ стала вбрасываться недостоверная, не соответствующая действительности информация, дискредитирующая Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По мнению пресс-службы Председателя Государственной Думы, у которой уточнил информацию, за этим стоят представители Украины. Такая реакция с их стороны связана с заявлением Вячеслава Володина в отношении итогов выборов на Украине. Напомним, Председатель Госдумы подверг критике происходящее там, - отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU