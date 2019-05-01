В Аткарском районе водитель иномарки заснул за рулем, улетел в кювет и умер
Он получил слишком серьезные травмы
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Сегодня, 1 мая, в Аткарском районе на 226-м километре трассы Тамбов-Саратов в аварии погиб 21-летний водитель Chevrolet Lanos.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», мужчина заснул за рулем, после чего улетел в кювет. Машина перевернулась и он получил травмы, не совместимые с жизнью.
Прибывшие медики констатировали смерть водителя.
На месте работают сотрудники Облспаса и правоохранители, обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU