2019-05-01T13:56:23+03:00
Общество

Георгий Фролов о словах Бондаренко про «Бессмертный полк»: Это бесстыдство!

Он не согласен с заявлением о политических целях акции
Дарья Вострикова
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Тот, кто пытается наговорить глупостей об акции «Бессмертный полк», должен помнить: это все равно, что плюнуть в душу ветерану. Об этом сказал участник Великой Отечественной войны Георгий Фролов в ответ на заявление депутата-коммуниста Николая Бондаренко о том, что цель акции «Бессмертный полк» - политика, а не сохранение памяти.

-Бессмертный полк» - это великое народное движение, душа нашего народа. Я ни в одной другой стране не видел ничего подобного. Поднимаются целые города, села, люди выходят на улицу с портретами родных. Встает вся Россия, чтобы почтить память Героев.

Пытаться смешивать эту акцию с политикой, говорить о том, что она задумана как политическая – это бесстыдство! Это все равно, что плюнуть в душу ветерану, тому, кто не вернулся с поля боя!

Я лично прихожу на акцию с портретом великого полководцы Жукова, с портретом своего отца. Считаю, что это мой святой долг, долг сына, гражданина, человека.

Один мальчик, который шел в полку победителей, как-то сказал: «Во мне течет кровь победителя». Нельзя об этом забывать, - сказал Фролов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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