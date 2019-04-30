В Саратовской области появятся семена из Японии

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-30T11:06:55+03:00

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Россельхознадзор разрешил ООО «Соджиц», который находится в Москве, ввоз в Россию 18,5 кг семян из японского питомника «Marutane Co., Ltd.», Shichijodori Shinmachi, Shimogyo Kyoto 600-8691, Japan.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в Россельхознадзоре по Саратовской области.

Поскольку посадочный материал появится в стране, он может быть доставлен и в регион.

Решение о ввозе каждой партии будут принимать по результатам лабораторной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU