В Саратовской области появятся семена из Японии
Разрешен ввоз 18,5 кг посадочного материала
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Россельхознадзор разрешил ООО «Соджиц», который находится в Москве, ввоз в Россию 18,5 кг семян из японского питомника «Marutane Co., Ltd.», Shichijodori Shinmachi, Shimogyo Kyoto 600-8691, Japan.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в Россельхознадзоре по Саратовской области.
Поскольку посадочный материал появится в стране, он может быть доставлен и в регион.
Решение о ввозе каждой партии будут принимать по результатам лабораторной экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU