В Балашове грабитель отнял у пенсионерки лекарства

СЕГОДНЯ 09:32 2019-04-30T09:32:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балашове Саратовской области 68-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о грабеже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в половине первого ночи у школы №6 на улице Ленина, 67 неизвестный открыто похитил ее сумку.

Добычей злоумышленника стали продукты и лекарства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 29 апреля полиция задержала 38-летнего ранее неоднократно судимого мужчину. Сумка была изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU