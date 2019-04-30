В Балашове грабитель отнял у пенсионерки лекарства
После задержания сумку гражданке удалось вернуть
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В Балашове Саратовской области 68-летняя пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о грабеже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, в половине первого ночи у школы №6 на улице Ленина, 67 неизвестный открыто похитил ее сумку.
Добычей злоумышленника стали продукты и лекарства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. 29 апреля полиция задержала 38-летнего ранее неоднократно судимого мужчину. Сумка была изъята.
ИСТОЧНИК KP.RU