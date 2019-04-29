В балашовском селе директор школы собирал деньги с учителей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-29T15:48:37+03:00

Его оштрафовали на 5 тыс. рублей

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В Балашовском районе Саратовской области вынесен приговор директору средней школы села Хоперское Сергею Васенову.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, мужчина признан виновным в превышении должностных полномочий.

Как было установлено, в марте 2014 года Васенов собрал с учителей деньги, которыми расплатился по договору с муниципальным учреждением.

Во время суда директор школы полностью признал вину и возместил ущерб. Его оштрафовали на 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU