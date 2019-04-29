Саратов — один из беднейших городов России

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-29T10:12:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратов признан одним из самых бедных городов России. Такую оценку дали ему сами жители.

Рейтинг беднейших городов составили эксперты независимого агентства Zoom Market. Опрос проводился среди 3 120 жителей в 24 городах России.

Респондентов просили оценить по пятибалльной шкале собственное финансовое положение.

Саратов занял третье место в рейтинге, уступив Саранску и Тамбову. В десятку вошли также Белгород, Пермь, Иваново, Брянск, Ростов-на-Дону, Воронеж и Челябинск.

Лучше всего свое финансовое положение оценили жители Екатеринбурга, Симферополя и Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU