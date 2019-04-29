Саратов — один из беднейших городов России
Жители неудовлетворительно оценили свое финансовое положение
Саратовцы считают себя беднейшими жителями РоссииФото: Екатерина Семенова
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Саратов признан одним из самых бедных городов России. Такую оценку дали ему сами жители.
Рейтинг беднейших городов составили эксперты независимого агентства Zoom Market. Опрос проводился среди 3 120 жителей в 24 городах России.
Респондентов просили оценить по пятибалльной шкале собственное финансовое положение.
Саратов занял третье место в рейтинге, уступив Саранску и Тамбову. В десятку вошли также Белгород, Пермь, Иваново, Брянск, Ростов-на-Дону, Воронеж и Челябинск.
Лучше всего свое финансовое положение оценили жители Екатеринбурга, Симферополя и Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU