В столкновении ВАЗа и Opel под Саратовом погибли оба водителя

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-27T08:19:17+03:00

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Вечером 26 апреля в Красноармейском районе Саратовской области произошло ДТП с летальным исходом.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области, в 19:10 на 2-м километре автодороги Красноармейск – Некрасово столкнулись ВАЗ-21100 под управлением 58-летнего мужчины и Opel Astra, за рулем которого находилась 42-летней женщины.

Оба водителя скончались в медицинском учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU