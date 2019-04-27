В столкновении ВАЗа и Opel под Саратовом погибли оба водителя
Отечественным авто управлял мужчина, иномаркой – женщина
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Вечером 26 апреля в Красноармейском районе Саратовской области произошло ДТП с летальным исходом.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области, в 19:10 на 2-м километре автодороги Красноармейск – Некрасово столкнулись ВАЗ-21100 под управлением 58-летнего мужчины и Opel Astra, за рулем которого находилась 42-летней женщины.
Оба водителя скончались в медицинском учреждении.
ИСТОЧНИК KP.RU