2019-04-26T16:28:37+03:00
Происшествия

В Саратове водитель «буханки» задним ходом врезался в иномарку

Теперь он вернет потерпевшему материальный ущерб
Ольга Муравлёва
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Скриншот с записи программы «Безопасный дом»Скриншот с записи программы «Безопасный дом»
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В Саратове 16 апреля «буханка», двигаясь задним ходом, задела иномарку.

Как стало известно «КП-Саратов» из видео, предоставленного программой «Безопасный дом», инцидент произошел на улице Тархова, 29 в Ленинском районе в 10:32.

После случившегося водитель отъехал, чтобы не загораживать путь другим, и вышел посмотреть, что произошло. Понимая, что есть свидетели и видеонаблюдение, он оставил свой номер телефона.

Теперь шофер «буханки» вернет потерпевшему материальный ущерб, он уже написал расписку.

Благодарим за видео компанию «Безопасный дом».

Ударил машину и возместил ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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