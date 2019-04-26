В Саратове водитель «буханки» задним ходом врезался в иномарку
В Саратове 16 апреля «буханка», двигаясь задним ходом, задела иномарку.
Как стало известно «КП-Саратов» из видео, предоставленного программой «Безопасный дом», инцидент произошел на улице Тархова, 29 в Ленинском районе в 10:32.
После случившегося водитель отъехал, чтобы не загораживать путь другим, и вышел посмотреть, что произошло. Понимая, что есть свидетели и видеонаблюдение, он оставил свой номер телефона.
Теперь шофер «буханки» вернет потерпевшему материальный ущерб, он уже написал расписку.
Благодарим за видео компанию «Безопасный дом».
Ударил машину и возместил ущерб.
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ИСТОЧНИК KP.RU