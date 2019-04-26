Двое саратовцев получили по году условно за создание сети казино
В Саратове осудили Михаила Подольнова и Сергея Кольдюшова. Их признали виновными в незаконной организации казино. Они промышляли вместе с 36-летним мужчиной, но его уголовное дело расследуется отдельно, так как он в розыске.
- В период с июня 2015 по май 2017 года троица проводила азартные игры с использованием игорного оборудования в восьми заведениях Саратова и Энгельса, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
За это злоумышленники получили по году условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в 30 тыс. рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU