Следователи выясняют, почему утонула семилетняя девочка в Калининском районе
Следователи выясняют, при каких обстоятельствах и почему утонула семилетняя девочка.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, ее тело обнаружили на территории села Сергиевка Калининского района Саратовской области в реке Боровая Криуша.
По предварительным данным, вечером 25 апреля местный житель сидел у себя дома и услышал крики о помощи.
Он выбежал на улицу и увидел десятилетнюю девочку, которая просила о помощи. Малышка сказала, что играла со своей подругой на мосту, но та упала в воду.
Гражданин бросился в воду спасать ребенка и вынул тело из воды. Медики смогли только констатировать смерть.
Признаков насилия на теле девочки не обнаружили, а семья, в которой произошла трагедия, считается благополучной.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. После судебно-медицинского исследования будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU