2019-04-26T14:43:30+03:00
Происшествия

Следователи выясняют, почему утонула семилетняя девочка в Калининском районе

Она играла со своей подругой
Дарья Вострикова
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Следователи выясняют, при каких обстоятельствах и почему утонула семилетняя девочка.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, ее тело обнаружили на территории села Сергиевка Калининского района Саратовской области в реке Боровая Криуша.

По предварительным данным, вечером 25 апреля местный житель сидел у себя дома и услышал крики о помощи.

Он выбежал на улицу и увидел десятилетнюю девочку, которая просила о помощи. Малышка сказала, что играла со своей подругой на мосту, но та упала в воду.

Гражданин бросился в воду спасать ребенка и вынул тело из воды. Медики смогли только констатировать смерть.

Признаков насилия на теле девочки не обнаружили, а семья, в которой произошла трагедия, считается благополучной.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. После судебно-медицинского исследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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