Оценивать губернаторов будут по уровню бедности населения
Оценивать эффективность деятельности глав регионов России будут по 15 показателям. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
До 1 июня 2019 года администрация президента разработает методику расчета, которую будут использовать для оценки глав регионов и органов исполнительной власти.
Отчеты о достигнутых показателях должны будут представляться до 1 мая. На основании этого между субъектами России будут распределяться гранты.
Список показателей состоит из 15 пунктов:
1 Уровень доверия населения к власти (президенту РФ, губернатору),
2. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики,
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП,
4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики,
5. Уровень реальной среднемесячной зарплаты,
6. Объем инвестиций в основной капитал за исключением федеральных проектов и бюджетных ассигнований федерального бюджета,
7. Уровень бедности,
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
9. Естественный прирост населения,
10. Количество семей, улучшивших жилищные условия,
11. Уровень доступности жилья,
12. Доля городов с благоприятной городской средой,
13. Качество окружающей среды.
14. Уровень образования,
15. Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности.
ИСТОЧНИК KP.RU