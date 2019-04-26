2019-04-26T14:33:33+03:00
Общество

Оценивать губернаторов будут по уровню бедности населения

Владимир Путин подписал указ о показателях эффективности
Екатерина Семенова
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Оценивать эффективность деятельности глав регионов России будут по 15 показателям. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

До 1 июня 2019 года администрация президента разработает методику расчета, которую будут использовать для оценки глав регионов и органов исполнительной власти.

Отчеты о достигнутых показателях должны будут представляться до 1 мая. На основании этого между субъектами России будут распределяться гранты.

Список показателей состоит из 15 пунктов:

1 Уровень доверия населения к власти (президенту РФ, губернатору),

2. Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики,

3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП,

4. Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики,

5. Уровень реальной среднемесячной зарплаты,

6. Объем инвестиций в основной капитал за исключением федеральных проектов и бюджетных ассигнований федерального бюджета,

7. Уровень бедности,

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,

9. Естественный прирост населения,

10. Количество семей, улучшивших жилищные условия,

11. Уровень доступности жилья,

12. Доля городов с благоприятной городской средой,

13. Качество окружающей среды.

14. Уровень образования,

15. Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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