2019-04-26T11:14:43+03:00
Общество

Автоматизированная система отслеживает для чиновников негативные публикации и жалобы саратовцев в соцсетях

Чиновников Саратовской области обучают работать в соцсетях и реагировать на инциденты
Александр Уриевский
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Саратовские чиновники отслеживают негатив в соцсетях. В этом им помогает специальная системаСаратовские чиновники отслеживают негатив в соцсетях. В этом им помогает специальная системаФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В одном из саратовских вузов на этой неделе прошел семинар для чиновников правительства и муниципалитетов по работе в социальных медиа.

Городским и районным служащим органов власти пояснили основы работы в соцсетях, а также принципы работы системы автоматизированного мониторинга социальных медиа.

В семинаре приняли участие представители муниципальных районов, отвечающие за общение с жителями в автоматизированной системе, пресс-секретари министерств и ведомств правительства области. Чиновников учили выявлять и предупреждать развитие негативных инцидентов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений области, которое организовало семинар, обучение требуется для подготовки ответов на жалобы и сообщения жителей, размещающих их в интернете.

С ноября 2018 года в регионе работает автоматизированная система анализа и мониторинга тем во «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассниках».

Платформа нацелена на поиск негативных сообщений, жалоб, вопросов, отзывов, благодарностей.

С момента внедрения нового подхода системой проанализировано свыше 310 тыс. сообщений, из которых отобраны и размещены ответы по более чем 10 тыс. инцидентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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