Похитители авиадеталей с завода «СЭПО-ЗЭМ» получили 7,5 года на троих
В Саратове вынесен приговор трем участникам организованной преступной группы, которые занимались хищением авиационной продукции.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ, в июле 2017 года оперативники задержали организатора К. Зотова, а также двух его подельников — А. Бекбулатова и Д. Тарасова (сотрудники ООО «СЭПО-ЗЭМ»).
Было установлено, что злоумышленники похищали с «СЭПО-ЗЭМ» авиационную продукцию, а Зотов потом сбывал ее жителю Москвы А. Блинову, который в августе 2018 года был осужден за контрабанду военных изделий в Украину.
В отношении Зотова, Бекбулатова и Тарасова возбуждены три уголовных дела. Установлено, что общая сумма причиненного ими ущерба составила более 5 млн рублей.
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Во время следствия они свою вину признали и частично возместили ущерб.
Приговор был вынесен 11 февраля: Зотов получил 3,5 года, Бекбулатов — 2,5 года, а Тарасов — полтора года в колонии общего режима.
Приговор был оставлен без изменений 25 апреля решением Саратовского областного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU