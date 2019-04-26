Похитители авиадеталей с завода «СЭПО-ЗЭМ» получили 7,5 года на троих

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-26T10:57:11+03:00

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В Саратове вынесен приговор трем участникам организованной преступной группы, которые занимались хищением авиационной продукции.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ, в июле 2017 года оперативники задержали организатора К. Зотова, а также двух его подельников — А. Бекбулатова и Д. Тарасова (сотрудники ООО «СЭПО-ЗЭМ»).

Было установлено, что злоумышленники похищали с «СЭПО-ЗЭМ» авиационную продукцию, а Зотов потом сбывал ее жителю Москвы А. Блинову, который в августе 2018 года был осужден за контрабанду военных изделий в Украину.

В отношении Зотова, Бекбулатова и Тарасова возбуждены три уголовных дела. Установлено, что общая сумма причиненного ими ущерба составила более 5 млн рублей.

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Во время следствия они свою вину признали и частично возместили ущерб.

Приговор был вынесен 11 февраля: Зотов получил 3,5 года, Бекбулатов — 2,5 года, а Тарасов — полтора года в колонии общего режима.

Приговор был оставлен без изменений 25 апреля решением Саратовского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU