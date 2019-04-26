В Саратовской области доверчивые пенсионерки отдали мошеннику более 200 тыс. рублей
Он пообещал компенсации
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Жертвами мошенника стали две пенсионерки в Саратовской области.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 67-летней жительнице Заводского района позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ей положены 580 тыс. рублей компенсации, но нужно оплатить комиссию — 176 тыс. рублей.
Пенсионерка перевела деньги в срок с 13 по 17 апреля, после чего тот пропал.
Похожий случай был в Советском районе, там доверчивая гражданка потеряла более 80 тыс. рублей.
По данным фактам проводятся проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU