2019-04-26T10:44:42+03:00
Происшествия

В Саратове педофил получил срок за шантаж девочки видеозаписью ее обнаженного тела

Ему дали четыре года
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд признал Игоря Резникова виновным в педофилии.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, в мае 2016 года мужчина, проживающий в Заводском районе Саратова, познакомился в интернете с десятилетней девочкой из Томска. Он предложил ей общаться по «скайпу» и потребовал раздеться. Та согласилась, поскольку не понимала что происходит, но потом заблокировала гражданина.

Через год педофил нашел ребенка в соцсетях и заставил возобновить общение, угрожая, что покажет видеозапись всем пользователям интернета.

Перепуганная девочка рассказала обо всем маме, а та сообщила в полицию.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. Его приговорили к четырем годам исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове на 1 мая изменится движение общественного транспорта
На следующей неделе саратовцы будут работать только два дня
В центре Саратова из-за демонстрации 1 мая перекроют ряд улиц
В Ленинском районе Саратова до полуночи не будет воды
Определен самый продвинутый пенсионер в Саратовской области
Инвестиционный проект ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» обеспечивает новый подход к реконструкции городской водной инфраструктуры
Магазин «Красное и Белое» в Новых Бурасах оштрафовали на 30 тыс. рублей
В Саратове мужчина проигнорировал женщину и поплатился жизнью
«Ростелеком» помог определить самых грамотных интернет-пользователей среди саратовских пенсионеров
На двух улицах Юбилейного до завтра не будет воды
Хвойную аллею на Театральной площади обещают высадить к 1 мая
Автоматизированная система отслеживает для чиновников негативные публикации и жалобы саратовцев в соцсетях
«Саратовнефтегаздобычу» оштрафовали на полмиллиона за дачу взятки чиновнику
В Заводском районе отремонтируют крыши трех домов
Похитители авиадеталей с завода «СЭПО-ЗЭМ» получили 7,5 года на троих
В Саратовской области доверчивые пенсионерки отдали мошеннику более 200 тыс. рублей
Преступник из Татищевского района заплатит за причиненный вред