В Саратове педофил получил срок за шантаж девочки видеозаписью ее обнаженного тела
Суд признал Игоря Резникова виновным в педофилии.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, в мае 2016 года мужчина, проживающий в Заводском районе Саратова, познакомился в интернете с десятилетней девочкой из Томска. Он предложил ей общаться по «скайпу» и потребовал раздеться. Та согласилась, поскольку не понимала что происходит, но потом заблокировала гражданина.
Через год педофил нашел ребенка в соцсетях и заставил возобновить общение, угрожая, что покажет видеозапись всем пользователям интернета.
Перепуганная девочка рассказала обо всем маме, а та сообщила в полицию.
Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. Его приговорили к четырем годам исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU