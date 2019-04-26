В Саратове педофил получил срок за шантаж девочки видеозаписью ее обнаженного тела

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-26T10:44:42+03:00

Ему дали четыре года

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Суд признал Игоря Резникова виновным в педофилии.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, в мае 2016 года мужчина, проживающий в Заводском районе Саратова, познакомился в интернете с десятилетней девочкой из Томска. Он предложил ей общаться по «скайпу» и потребовал раздеться. Та согласилась, поскольку не понимала что происходит, но потом заблокировала гражданина.

Через год педофил нашел ребенка в соцсетях и заставил возобновить общение, угрожая, что покажет видеозапись всем пользователям интернета.

Перепуганная девочка рассказала обо всем маме, а та сообщила в полицию.

Мужчину задержали и завели на него уголовное дело. Его приговорили к четырем годам исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU