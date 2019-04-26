2019-04-26T10:06:29+03:00
Происшествия

В Пугачеве мужчина чуть не удушил мать и получил срок

К тому же он не соблюдал требования административного надзора
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 24-летнего жителя Пугачева в угрозе убийством и несоблюдение административного надзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 7 января 2019 года мужчина схватил мать за шею, угрожая убийством.

Кроме того, до 17 марта 2021 года ему установили административные ограничения, которые он нарушал. Осужденный разгуливал ночью по ночам, в том числе навеселе, хотя делать ему это было строго нельзя.

За это мужчину определили на семь месяцев в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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