В Пугачеве мужчина чуть не удушил мать и получил срок

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-26T10:06:29+03:00

К тому же он не соблюдал требования административного надзора

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Суд признал виновным 24-летнего жителя Пугачева в угрозе убийством и несоблюдение административного надзора.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 7 января 2019 года мужчина схватил мать за шею, угрожая убийством.

Кроме того, до 17 марта 2021 года ему установили административные ограничения, которые он нарушал. Осужденный разгуливал ночью по ночам, в том числе навеселе, хотя делать ему это было строго нельзя.

За это мужчину определили на семь месяцев в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU