В Пугачеве мужчина чуть не удушил мать и получил срок
К тому же он не соблюдал требования административного надзора
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Суд признал виновным 24-летнего жителя Пугачева в угрозе убийством и несоблюдение административного надзора.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 7 января 2019 года мужчина схватил мать за шею, угрожая убийством.
Кроме того, до 17 марта 2021 года ему установили административные ограничения, которые он нарушал. Осужденный разгуливал ночью по ночам, в том числе навеселе, хотя делать ему это было строго нельзя.
За это мужчину определили на семь месяцев в колонию строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU