2019-04-26T09:43:52+03:00
Происшествия

В трех районах Саратовской области полыхали крупные лесные пожары

Зарегистрировано более 30 очагов возгорания
Дарья Вострикова
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Вчера, 25 апреля, в Аткарском, Екатериновском и Ртищевском районах Саратовской области полыхали крупные лесные пожары.

Информация появилась по данным портала спутникового мониторинга пожаров fires.ru.

В первом случае возле села Галахово появилось 30 очагов возгорания общей площадью 24,84 кв. м.

У села Колено полыхали две термоточки на 4 кв. м.

В Ртищевском районе у Битяговки зарегистрировано 11 термоточек общей площадью 14,22 кв. м.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, вчера в районах области было 78 пожаров, большая часть из которых те, что перечислены выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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