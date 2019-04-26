В Энгельсском районе юноша силой забрал колонки и телефон из чужой машины
Его задержали
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Вчера, 25 апреля, полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 20-летнего парня.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 24 на 25 апреля неизвестный ограбил его машину ВАЗ-2106. Он забрал колонки и сотовый телефон, принадлежащие 23-летнему жителю Энгельса.
По подозрению в краже задержали 21-летнего парня из поселка Новопушкинское, который в свои годы уже успел отсидеть.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU