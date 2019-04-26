В Энгельсском районе юноша силой забрал колонки и телефон из чужой машины

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-26T09:28:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 25 апреля, полиция Энгельсского района раскрыла грабеж у 20-летнего парня.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 24 на 25 апреля неизвестный ограбил его машину ВАЗ-2106. Он забрал колонки и сотовый телефон, принадлежащие 23-летнему жителю Энгельса.

По подозрению в краже задержали 21-летнего парня из поселка Новопушкинское, который в свои годы уже успел отсидеть.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU