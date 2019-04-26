Саратовцам рассказали, как не отравиться на майские праздники
Нужно соблюдать несколько простых правил
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Впереди у жителей Саратовской области отдых на даче и природе.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре Саратовской области, в весенне-летний период риск отравлений возрастает.
Чтобы обезопасить себя, нужно соблюдать несколько простых правил: мыть руки перед едой и дезинфицировать посуду перед приготовлением еды.
Сырые продукты нужно обрабатывать отдельными кухонными принадлежностями, а ягоды и фрукты нужно хорошо промывать перед водой.
Лучше не торопиться с приготовлением, чтобы избежать недожаренной пищи или салатов с майонезом, покупать еду в несакционированных торговых точках.
ИСТОЧНИК KP.RU