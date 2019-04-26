Встали трамваи у стадиона «Авангард»
Вагон сошел с рельсов
Прервано трамвайное сообщение с поселком СолнечныйФото: Ольга Муравлёва
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Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», утром 26 апреля, в 7:45, прервано движение трамваев №11 у остановки «Стадион «Авангард» в сторону улицы Осипова. Причина — сход вагона с рельсов.
От Мирного переулка трамваи следуют только до улицы Осипова.
На остановках большое количество местных жителей, которые не могут доехать на работу.
ИСТОЧНИК KP.RU