Встали трамваи у стадиона «Авангард»

СЕГОДНЯ 07:15 2019-04-26T08:21:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», утром 26 апреля, в 7:45, прервано движение трамваев №11 у остановки «Стадион «Авангард» в сторону улицы Осипова. Причина — сход вагона с рельсов.

От Мирного переулка трамваи следуют только до улицы Осипова.

На остановках большое количество местных жителей, которые не могут доехать на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU