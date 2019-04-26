2019-04-26T08:21:17+03:00
Происшествия

Встали трамваи у стадиона «Авангард»

Вагон сошел с рельсов
Ольга Муравлёва
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Прервано трамвайное сообщение с поселком СолнечныйПрервано трамвайное сообщение с поселком СолнечныйФото: Ольга Муравлёва
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Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», утром 26 апреля, в 7:45, прервано движение трамваев №11 у остановки «Стадион «Авангард» в сторону улицы Осипова. Причина — сход вагона с рельсов.

От Мирного переулка трамваи следуют только до улицы Осипова.

На остановках большое количество местных жителей, которые не могут доехать на работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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