В Саратове автовор похитил забытое в салоне портмоне

СЕГОДНЯ 13:52 2019-04-25T14:25:19+03:00

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В Саратове найти автовора удалось благодаря камерам наблюдения.

Преступление было совершено 14 апреля ночью. В 01:55 к припаркованному во дворе на проспекте 50 лет Октября, 20/32 автомобилю подошел мужчина. Он осмотрел территорию и через три минуты вернулся, разбил окно и залез внутрь.

Из салона он похитил портмоне автовладельца. Злоумышленник скрылся с места преступления в 02:09 и направился в соседний двор.

Выяснить обстоятельства кражи удалось по записи с камер наблюдения, установленной на доме. Они были переданы в полицию.

Спасибо за предоставленное видео программе «Безопасный дом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/705272" frameborder="0"></iframe> Взломал машину и влез через окно.

ИСТОЧНИК KP.RU