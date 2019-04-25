2019-04-25T14:25:19+03:00
Общество

В Саратове автовор похитил забытое в салоне портмоне

Найти злоумышленника удалось с помощью камер наблюдения
Екатерина Семенова
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Мужчина вытащил из автомобиля портмоне. Кадр с записи камеры наблюденияМужчина вытащил из автомобиля портмоне. Кадр с записи камеры наблюдения
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В Саратове найти автовора удалось благодаря камерам наблюдения.

Преступление было совершено 14 апреля ночью. В 01:55 к припаркованному во дворе на проспекте 50 лет Октября, 20/32 автомобилю подошел мужчина. Он осмотрел территорию и через три минуты вернулся, разбил окно и залез внутрь.

Из салона он похитил портмоне автовладельца. Злоумышленник скрылся с места преступления в 02:09 и направился в соседний двор.

Выяснить обстоятельства кражи удалось по записи с камер наблюдения, установленной на доме. Они были переданы в полицию.

Спасибо за предоставленное видео программе «Безопасный дом».

Взломал машину и влез через окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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