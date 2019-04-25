В Саратове автовор похитил забытое в салоне портмоне
В Саратове найти автовора удалось благодаря камерам наблюдения.
Преступление было совершено 14 апреля ночью. В 01:55 к припаркованному во дворе на проспекте 50 лет Октября, 20/32 автомобилю подошел мужчина. Он осмотрел территорию и через три минуты вернулся, разбил окно и залез внутрь.
Из салона он похитил портмоне автовладельца. Злоумышленник скрылся с места преступления в 02:09 и направился в соседний двор.
Выяснить обстоятельства кражи удалось по записи с камер наблюдения, установленной на доме. Они были переданы в полицию.
Спасибо за предоставленное видео программе «Безопасный дом».
Взломал машину и влез через окно.
ИСТОЧНИК KP.RU