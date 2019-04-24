В Вольске пьяная женщина с ножом взяла в заложники трех человек
В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконного лишения свободы двух человек.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, обвиняемая – 40-летняя женщина.
В ходе расследования было установлено, что 25 февраля гражданка позвонила классному руководителю одного из своих детей. Женщина поинтересовалась, почему ее сын-первоклассник не вернулся домов. Оказалось, впрочем, что мальчик, опасаясь пьяной матери, не хотел возвращаться один и ждал после второй смены свою сестру.
Во время телефонного разговора учитель поняла, что женщина пьяна, и рассказала об этом директору школы. Та в свою очередь, оповестила органы опеки.
Примечательно, что гражданка ранее уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и состояла на учете.
Для проверки в семью пришли заведующая и воспитатель детсада, который посещал еще один из детей женщины, а также директор той самой школы, куда ходили двое старших. (Всего в семье четверо детей). Хозяйка квартиры впустила пришедших в дом, но потом начала вести себя агрессивно, заперла дверь, вооружилась ножом и начал угрожать убийством, если у нее попытаются отнять детей.
Освободить заложников удалось только приехавшим сотрудникам полиции.
Свою вину женщина полностью признала и теперь ожидает суда.
ИСТОЧНИК KP.RU