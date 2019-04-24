2019-04-24T16:45:34+03:00
Общество

В Саратове могут появиться стрелецкие полки

Этот альтернативный вариант службы предложили на переговорной площадке в облдуме
Дарья Вострикова
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Переговорная площадка по историческому центру СаратоваПереговорная площадка по историческому центру СаратоваФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 24 апреля, на заседании переговорной площадки «Старый город: концепция развития исторического центра Саратова» проектный и музейный менеджер Игорь Сорокин рассказал о своих планах по спасению исторического Саратова.

Одна из идей — использовать военкомат Волжского района Саратова, его пустующее здание. Там предлагается сделать центр для прохождения альтернативной воинской службы в стройбате 17 века. Парни там могли бы заниматься исторической реконструкцией — шить форму, мастерить оружие, делать представления для туристов, «обходить с дозором границы крепости», получать навыки реставрации и строительства.

Передать в ведение гарнизона возможно пустующее здание бывшего военкомата Волжского района на Северной улице, а под мастерские «Стрелецкого гарнизона» — бывшие гаражи СпецАТХ, расположенные в бортике Глебучева оврага вдоль улицы Валовой от Северной до дома-музея Павла Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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