В Вольске женщина вернула миллионный долг после ареста квартиры
Отмечается, что это не единственное жилье должницы
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В Вольском районе Саратовской области женщина не хотела отдавать долг в размере более 1 млн рублей.
- Взыскатель обратился из-за этого в суд, который встал на сторону истца. Приставы установили, что у гражданки есть двухкомнатная квартира, и наложили на нее арест, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Отмечается, что это не единственное жилье должницы.
После ареста недвижимости женщина отдала миллионный долг полностью.
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ИСТОЧНИК KP.RU