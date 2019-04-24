В Вольске женщина вернула миллионный долг после ареста квартиры

СЕГОДНЯ 15:36 2019-04-24T15:36:48+03:00

Отмечается, что это не единственное жилье должницы

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В Вольском районе Саратовской области женщина не хотела отдавать долг в размере более 1 млн рублей.

- Взыскатель обратился из-за этого в суд, который встал на сторону истца. Приставы установили, что у гражданки есть двухкомнатная квартира, и наложили на нее арест, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Отмечается, что это не единственное жилье должницы.

После ареста недвижимости женщина отдала миллионный долг полностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU