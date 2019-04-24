В Саратовской области дорожник оштрафован на 1 млн за взятку проверяющему

СЕГОДНЯ 13:17 2019-04-24T13:33:43+03:00

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Прокуратура Октябрьского района Саратова выявила нарушения соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, генеральный директор ООО «Дорожник-Озинки» предложил директору ПУИЦ «Волгодортранс» ФГБОУ ВПО «СГТУ имени Ю. А. Гагарина» 50 тыс. рублей за выдачу заключения о качестве ремонта дорог в Озинках.

Директор Поволжского учебно-исследовательского центра отказался от взятки и сообщил в полицию.

Предприятие оштрафовали на 1 млн рублей, а на директора завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU