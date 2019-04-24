За уход из дома по ночам саратовец получил почти два года «строгача»

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-24T11:28:34+03:00

Он много раз нарушал правила административного надзора

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В Волжском районе Саратова осудили 30-летнего местного жителя. Его признали виновным в самовольном оставлении места жительства поднадзорным лицом.

- В 2017 году в отношении мужчины на три года установили административный надзор. Однако в 2018 году он много раз нарушал его правила: уходил из дома по ночам, не отмечался в полиции, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Суд за это приговорил его к году и девяти месяцам в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU