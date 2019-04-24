Пьяный лихач из Балакова угробил друга и получил три года колонии
Умер пассажир его авто
Изменить размер текста:
Суд признал виновным 23-летнего балаковца в пьяной езде, из-за чего оборвалась жизнь человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 01:15 26 ноября 2018 года мужчина ехал на своем Hyundai Elantra с превышением скорости.
Он вылетел на обочину и впечатался в столб у одного из домов на улице 20 лет ВЛКСМ.
Пассажир машины умер от полученных травм.
За это водитель получил три года колонии-поселения.
ИСТОЧНИК KP.RU