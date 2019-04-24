2019-04-24T11:29:25+03:00
Происшествия

Пьяный лихач из Балакова угробил друга и получил три года колонии

Умер пассажир его авто
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 23-летнего балаковца в пьяной езде, из-за чего оборвалась жизнь человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в 01:15 26 ноября 2018 года мужчина ехал на своем Hyundai Elantra с превышением скорости.

Он вылетел на обочину и впечатался в столб у одного из домов на улице 20 лет ВЛКСМ.

Пассажир машины умер от полученных травм.

За это водитель получил три года колонии-поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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