В Саратовской области иностранцы стали совершать меньше преступлений

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-24T11:13:34+03:00

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За первые три месяца 2019 года в Саратовской области окончены производством уголовные дела о 63 преступлениях, что на 25,9% меньше, чем за аналогичный период.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, из них в 1,8 раза меньше стало злодеяний, которые совершили граждане государств-участников СНГ, что составило 57,7% всех преступлений, совершенных не гражданами России.

На 28,4% меньше стало иностранцев и лиц без гражданства, которые идут на криминал. То есть 48 человек. К уголовной ответственности привлекли 14 злоумышленников.

В основном гости из других стран идут на кражи, грабят, продают наркотики и незаконно пересекают границы РФ.

Больше всего преступлений совершено в Саратове, Энгельсе, Аткарском, Марксовском и Озинском районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU