В Новоузенском районе школьников кормили опасной едой
Директоров учреждений оштрафовали
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Прокуратура Новоузенского района выявила нарушения исполнения законодательства о соблюдении прав учащихся общеобразовательных школ.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, выяснилось что в двух учреждениях детям давали еду, на которую не было документов. То есть понять, когда и как приготовили порции, было невозможно.
Суточные пробы готовых блюд также не были отобраны.
За нарушения правил учеников на охрану жизни и здоровья директоров школ оштрафовали на 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU