В Новоузенском районе школьников кормили опасной едой

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-24T11:08:02+03:00

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Прокуратура Новоузенского района выявила нарушения исполнения законодательства о соблюдении прав учащихся общеобразовательных школ.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, выяснилось что в двух учреждениях детям давали еду, на которую не было документов. То есть понять, когда и как приготовили порции, было невозможно.

Суточные пробы готовых блюд также не были отобраны.

За нарушения правил учеников на охрану жизни и здоровья директоров школ оштрафовали на 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU