В саратовской консерватории пройдут концерты джазовой, народной и музыки для детей

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-24T10:27:51+03:00

Также прозвучат песни и стихи про войну

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В саратовской консерватории пройдут различные концерты.

Так, 26 апреля духовой оркестр Саратовской консерватории приглашает на концерт джазовой музыки. В программе «Народный праздник» Д. Шостаковича, Рапсодия в блюзовых тонах Д. Гершвина, Архаик блюз В. Мясоедова, «Сао пауло» Г. Гудвина, «Бах в джазе» Г. Миллер.

26 апреля, начало в 18:30.

«Спой ты мне про войну…»

Студенты класса профессора народной артистки России Елены Сапоговой представляют слушателям программу «Спой ты мне про войну…». 27 апреля в Театральном зале в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов прозвучат народные и авторские песни, стихи о войне.

Концертмейстеры: Сергей Рублёв, Руслан Кочкин (баян), Сергей Новоселов (гитара).

27 апреля, начало в 17:00.

Елена Гохман – Музыка для детей

Творческое наследие саратовского композитора Елены Владимировны Гохман охватывает практически все жанры музыкального искусства.

Отдельное место занимают сочинения, написанные для детей. 27 апреля в Малом зале Саратовской консерватории прозвучат хоровые циклы «Времена года», «В зоопарке», «Дом, который построил Джек», инструментальная композиция для квинтета медных духовых «Квинтет-буфф».

27 апреля, начало в 15:00.

Концерт камерной музыки «Фагот+»

Слово «фагот» в переводе с итальянского означает «узел» или «связка», ведь первые фаготы, появившиеся более половины тысячелетия назад, были необъятных размеров и в разобранном виде внешне больше были похожи на вязанку дров, чем музыкальный инструмент.

Тембр этого инструмента трудно перепутать с каким-либо другим. Он низкий, к тому же очень экспрессивный.

Ему подвластны комические интонации, не лишен инструмент и передачи нежной, лирической образности.

Услышать все ипостаси инструмента можно на концерте камерной музыки «Фагот+» 27 апреля в Большом зале Саратовской консерватории.

В программе вечера: Sonate de Chiesa Op.3 No.3 А. Корелли, Концерт для фагота соль минор А. Вивальди, Патетическое трио для кларнета, фагота и фортепиано М. Глинки, Oblivion для флейты, фагота и фортепиано А. Пьяццоллы, Сюита для фагота и фортепиано А. Тансман, Трио для гобоя, фагота и фортепиано Ф. Пуленка.

Исполнители: лауреаты международных конкурсов: Нина Роженецкая (фагот), Михаил Преображенский (фортепиано, клавесин), Василий Гудков (гобой), Андрей Косенко (кларнет), Рю Хи Юн (скрипка), Анна Бобнева (флейта), Наталия Сыпало (фортепиано), Месроп Бадалян (скрипка), Алексей Киселев (скрипка), Константин Волков (альт), Ксения Нарваткина (виолончель), Игорь Губанов (контрабас).

27 апреля, начало в 18:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU