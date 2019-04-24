В Саратове энергетики перекрыли улицу Рахова
Без горячей воды остались восемь домов
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Сегодня, 24 апреля, энергетики из-за ремонтных работ с 9:00 перекрыли улицу Рахова между Зарубина и Посадского.
Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», участок дороги обозначен знаками и ограждениями.
Кроме того, из-за работ без горячей воды до 19:00 остались восемь домов по следующим адресам:
- улица Большая Горная, 267/269;
- улица Большая Горная, 277/279;
- улица Большая Горная, 291/309;
- улица Посадского, 179/191;
- улица Посадского, 193/199;
- улица Посадского, 228/244;
- улица Рахова, 195/197а;
- улица Чапаева, 115/117.
ИСТОЧНИК KP.RU