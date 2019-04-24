В Саратове энергетики перекрыли улицу Рахова

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-24T10:40:41+03:00

Без горячей воды остались восемь домов

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Сегодня, 24 апреля, энергетики из-за ремонтных работ с 9:00 перекрыли улицу Рахова между Зарубина и Посадского.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», участок дороги обозначен знаками и ограждениями.

Кроме того, из-за работ без горячей воды до 19:00 остались восемь домов по следующим адресам:

- улица Большая Горная, 267/269;

- улица Большая Горная, 277/279;

- улица Большая Горная, 291/309;

- улица Посадского, 179/191;

- улица Посадского, 193/199;

- улица Посадского, 228/244;

- улица Рахова, 195/197а;

- улица Чапаева, 115/117.

ИСТОЧНИК KP.RU