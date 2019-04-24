В Энгельсском районе украденный телефон случайно обнаружился в ломбарде
Гаджет своровал рецидивист
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Вчера, 23 апреля, полиция Энгельсского района раскрыла кражу телефона.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 9 декабря 2018 у дома №2 на проспекте строителей мужчина обнаружил пропажу своего Xiaomi Mi Max 2.
Украденный гаджет нашли в ломбарде.
По подозрению в краже задержали 39-летнего рецидивиста, похищенное у него изъяли, а самого отправили под подписку о невыезде ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU