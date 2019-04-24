2019-04-24T09:52:38+03:00
Общество

В Саратове незаконно торговали саженцами

На них не было никаких документов
Дарья Вострикова
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В апреле инспекторы отдела семенного контроля и надзора за качеством зерна Управления Россельхознадзора по Саратовской области провели рейд по торговле в облцентре.

Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в Заводском районе выявили трех торговцев, которые продавали саженцы плодово-ягодных культур и лука-севка без документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества.

На граждан составили административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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