В Саратове незаконно торговали саженцами
На них не было никаких документов
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В апреле инспекторы отдела семенного контроля и надзора за качеством зерна Управления Россельхознадзора по Саратовской области провели рейд по торговле в облцентре.
Как сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, в Заводском районе выявили трех торговцев, которые продавали саженцы плодово-ягодных культур и лука-севка без документов, подтверждающих сортовые и посадочные качества.
На граждан составили административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU