В Саратове полиция задержала наркоманку с друзьями и шприцами

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-23T14:37:27+03:00

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В Волжском и Кировском районе Саратова сотрудники Росгвардии задержали трех граждан с наркотиками.

Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии по Саратовской области, патруль около дома на улице Хвесина поймал девушку, которая пыталась выбросить наркотики. В салоне ее машины нашли еще один пакет с веществом.

У дома на Большой Садовой улице полиция схватила еще одного наркомана, а зависимый мужчина на улице Дружбы попался в руки правоохранителям со шприцами.

ИСТОЧНИК KP.RU