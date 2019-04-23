В Саратове полиция задержала наркоманку с друзьями и шприцами
По фактам возбуждены уголовные дела
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В Волжском и Кировском районе Саратова сотрудники Росгвардии задержали трех граждан с наркотиками.
Как сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии по Саратовской области, патруль около дома на улице Хвесина поймал девушку, которая пыталась выбросить наркотики. В салоне ее машины нашли еще один пакет с веществом.
У дома на Большой Садовой улице полиция схватила еще одного наркомана, а зависимый мужчина на улице Дружбы попался в руки правоохранителям со шприцами.
ИСТОЧНИК KP.RU