«Саратовстройстекло» отсудил у мэрии более 1 млн рублей за канализацию

СЕГОДНЯ 11:55 2019-04-23T13:28:42+03:00

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Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил иск «Саратовстройстекло» к мэрии о взыскании денег.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе арбитражного суда, в 2017 году мэрию обязали взять под свое крыло фекальную станцию №1 общей площадью 82,9 кв. м, расположенную на улице Ломоносова, 1Л5 до 24 февраля 2018 года.

В 2018 году «Саратовстройстекло» передал канализационно-насосную станцию в комитет по управлению имуществом города. Правообладателем здания и земли, на котором расположена станция, является муниципалитет.

Однако деньги на ее содержание продолжало тратить АО «Саратовстройстекло». Хотя объект фактически использовался для предоставления услуг водоотведения населению поселка Техстекло, свои же стоки компания пропускала через другую станцию.

АО «Саратовстройстекло» оплачивало сервисное обслуживание ООО «ПоволжьеРегионГаз», за очистку — ООО «ПКСТРОЙ», также компания отдавала деньги за электричество. Всего набежало почти 1 млн 41 тыс. рублей.

Согласно решению суда, именно на эту сумму опустеет городская казна, чтобы вернуть ее организации.

ИСТОЧНИК KP.RU