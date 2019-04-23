Ради Чемпионата мира среди пожарных перенесут фестиваль в Увеке

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-23T11:45:20+03:00

На Чемпионат мира спасателей и пожарных в Саратов заказали «Хор Турецкого» Фото: Борис КУДРЯВОВ

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На неделю, с 8 на 14 сентября перенесен фестиваль средневекого города в Увеке, специально для удобства участников чемпионата. На Театральной площади для спасателей и пожарных выступят певцы «Хор Турецкого». Об этом было заявлено сегодня, 23 апреля, на заседании оргкомитета по поводу проведения в Саратове в сентябре чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

Режиссером торжественных церемоний станет Дмитрий Большаков, ставивший в Саратове ранее "Посвящение в студенты" и фестиваль «Российская студенческая весна» и церемонии финала Спартакиады пенсионеров.

Участников и гостей чемпионата пригласят также в театр оперы и балета, филармонию, музей Федина, Парк Победы, музей «Россия моя история».

На мероприятии рассказали о брендбуке чемпионата. В его рамках разработан единый логотип. Баннеры с ним разместят на фасаде здания правительства области, около торговых центров, на центральной сцене на Театральной площади. Также этот логотип будет размещен на сувенирной продукции: чашках, магнитах, пакетах и т. д.

На стадионе «Локомотив», где будет проводиться часть соревнований, до сентября проведут ремонт трибун, раздевалок, коридоров, отремонтируют гидроизоляцию, на это требуется 55 млн рублей. Стадион может вместить 15 тысяч человек, — сказал министр спорта Александр Абросимов.

На газон будет уложено защитное покрытие, на трибунах установят экраны высотой 12 и 8 метров.

На открытии будут 200 барабанщиков, 100 девушек в русских костюмах, 3D-шоу с участием 200 человек, а также балет, воздушные гимнасты, огненное шоу.

Мэр Саратова пообещал к чемпионату ремонт тротуаров от улицы Аткарской до Рабочей, на Привокзальной площади высадят зелёные и цветы. Михаил Исаев напомнил, что тротуары в центре уже отремонтировали.

Всего период чемпионата будет около 80 спортивных мероприятий, к примеру, велопарад, мотосоревнования, а также различные экскурсии для гостей по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU