2019-04-22T12:23:35+03:00
Происшествия

Жительница Свердловской области обманула саратовского пенсионера на 400 тыс. рублей

Она отправилась в колонию на полтора года
Екатерина Семенова
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В Саратове осудили 28-летнюю жительницу города Красноуфимск Свердловской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 10 января Ленинский районный суд признал ее виновной в мошенничестве и отправил в колонию на полтора года.

Было установлено, что 11 мая прошло года женщина вместе с подругой представились пожилому мужчине работницами Пенсионного фонда. Они предложили ему поменять старые купюры на новые и в итоге похитили у 82-летнего мужчины 400 тыс. рублей.

После приговора злоумышленница обжаловала свой срок, посчитав его слишком суровым. Однако судебная коллегия оставила приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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