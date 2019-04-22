Жительница Свердловской области обманула саратовского пенсионера на 400 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:50 2019-04-22T12:23:35+03:00

Она отправилась в колонию на полтора года

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В Саратове осудили 28-летнюю жительницу города Красноуфимск Свердловской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 10 января Ленинский районный суд признал ее виновной в мошенничестве и отправил в колонию на полтора года.

Было установлено, что 11 мая прошло года женщина вместе с подругой представились пожилому мужчине работницами Пенсионного фонда. Они предложили ему поменять старые купюры на новые и в итоге похитили у 82-летнего мужчины 400 тыс. рублей.

После приговора злоумышленница обжаловала свой срок, посчитав его слишком суровым. Однако судебная коллегия оставила приговор без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU