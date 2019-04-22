Саратовские спортсмены взяли серебро международного турнира по бадминтону
Состязались юниоры
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Вчера, 21 апреля, в городе Никосия, который находился в Крыму, прошел международный юниорский рейтинговый турнир по бадминтону среди юниоров «LI-NING Cyprus Junior 2019».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, саратовские спортсмены, кандидаты в мастера спорта Станислав Проскура и Михаил Шепырев принесли региону две серебряные медали.
Они получили этот результат в мужском парном разряде, уступив паре из Дании.
В одиночку Станислав Проскура занял пятое место состязаний.
ИСТОЧНИК KP.RU