2019-04-22T10:23:01+03:00
Общество

Саратовские спортсмены взяли серебро международного турнира по бадминтону

Состязались юниоры
Дарья Вострикова
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Вчера, 21 апреля, в городе Никосия, который находился в Крыму, прошел международный юниорский рейтинговый турнир по бадминтону среди юниоров «LI-NING Cyprus Junior 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, саратовские спортсмены, кандидаты в мастера спорта Станислав Проскура и Михаил Шепырев принесли региону две серебряные медали.

Они получили этот результат в мужском парном разряде, уступив паре из Дании.

В одиночку Станислав Проскура занял пятое место состязаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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