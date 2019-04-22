Рекордные 4,9 тыс. тонн ТКО было направлено на концессионные объекты за выходные

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-22T10:21:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовский филиал АО «Управление отходами» зафиксировал рекордный показатель поступлений коммунальных отходов на концессионные объекты. В минувшие выходные на районные мусороперегрузочные станции и мусороперерабатывающие комплексы Энгельса и Балакова поступило более 4,9 тыс. тонн твердых коммунальных отходов. Поток мусора вырос более чем в три раза по сравнению с выходными марта — начала апреля. Данный рост является сезонным и связан с массовым проведением работ по весеннему благоустройству.

На мусороперегрузочные станции Энгельсского сегмента в среднем в сутки поступало 1,9 тыс. тонн отходов, из них с МПС Саратова около 1,2 тыс. тонн. На МПС Балаковского сегмента поступления составили 550 тонн. Это максимальные показатели суточного поступления ТКО за все время работы концессионных объектов. В морфологическом составе ТКО резко выросла доля опилов деревьев и уличного смета.

- Рекордные показатели поступлений отходов на концессионные объекты обеспечили в том числе муниципальные предприятия благоустройства. Мы видим поток ТКО из районов Заволжья, где начали пользоваться возможностями легального обращения с ТКО, которые предоставила наша компания. Каждый район получил квоту на вывоз «весеннего» мусора, в итоге тысячи тонн коммунальных отходов оказались на наших полигонах, а не на закрытых свалках. Мы все помним, как в августе прошлого года мы вывозили тысячи тонн ТКО с улиц городов, когда с началом деятельности Регоператора была организована ликвидация ранее накопленного экологического ущерба. Тогда тоже ставили рекорды. Но сегодня мы работаем на опережение проблемы, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Весь массив коммунальных отходов был вывезен на экологически безопасные обработку и захоронение. Компания осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Главной задачей Саратовский филиал АО «Управление отходами» ставит перед собой сокращение негативного воздействия коммунальных отходов на экологию Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU