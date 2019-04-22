На вокзале в Саратове закрывают свободный доступ к первому перрону
Об этом сообщили в ПривЖД
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С 1 мая 2019 года пассажиры железнодорожного вокзала в Саратове не смогут попасть на первую платформу через улицу.
Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, такие ограничения появятся из-за постановления правительства о требованиях по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов.
Попасть на перрон можно будет через пешеходный мост на станции Саратов-1.
Горожан просят рассчитывать свое время при поездках с учетом новых положений.
ИСТОЧНИК KP.RU