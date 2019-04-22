Под Саратовом директоров десяти школ оштрафовали за неправильную закупку молока
Ошибки были в самих договорах
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Прокуратура Базарно-Карабулакского района выявила нарушения исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что по результатам совместного аукциона директора десяти образовательных учреждений района заключили муниципальные контракты на поставку молока.
Однако в документах не были указаны показатели товара и его соответствия ГОСТу, а единица измерения изменилась с литров на штуки.
Каждого из виновников оштрафовали на 5 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU