В Ртищеве рецидивист признался в краже велосипеда

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-22T08:45:04+03:00

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Полиция Ртищевского района раскрыла кражу у 47-летней местной жительницы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам женщины, 16 ноября 2018 года с 13:00 до 13:45 кто-то зашел в подъезд ее дома на улице Зои Космодемьянской и украл велосипед Stels. Он был привязан тросиком к перилам.

По подозрению в хищении задержали 42-летнего рецидивиста. Он во всем признался.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU