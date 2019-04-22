В Ртищеве рецидивист признался в краже велосипеда
Он забрал чужое из подъезда дома
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Полиция Ртищевского района раскрыла кражу у 47-летней местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам женщины, 16 ноября 2018 года с 13:00 до 13:45 кто-то зашел в подъезд ее дома на улице Зои Космодемьянской и украл велосипед Stels. Он был привязан тросиком к перилам.
По подозрению в хищении задержали 42-летнего рецидивиста. Он во всем признался.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU