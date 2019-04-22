Саратовцы привезли 30 медалей чемпионата и первенства России по спорту глухих
Они состязались в плавании
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С 15 по 21 апреля в Пензе прошли чемпионат и первенство России по плаванию спорта глухих.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, воспитанники СШОР «Надежда Губернии», ДЮСШ Энгельса и ДЮСШ «РиФ» привезли региону 30 медалей.
Больше всего из них, 19, серебряных, золотых завоевали восемь и три — бронзовых.
Отличились Филипп Торишний, Кристина Шаяхметова, Илья Тришкин, Алексей Парусенко, Анастасия Новосельцева, Илья Лукьянов и Андрей Живаев.
Эти состязания отборочные, на чемпионат мира по плаванию, который пройдет 25-31 августа в Бразилии.
ИСТОЧНИК KP.RU