Саратовцы привезли 30 медалей чемпионата и первенства России по спорту глухих

СЕГОДНЯ 08:23 2019-04-22T08:33:50+03:00

Они состязались в плавании

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С 15 по 21 апреля в Пензе прошли чемпионат и первенство России по плаванию спорта глухих.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, воспитанники СШОР «Надежда Губернии», ДЮСШ Энгельса и ДЮСШ «РиФ» привезли региону 30 медалей.

Больше всего из них, 19, серебряных, золотых завоевали восемь и три — бронзовых.

Отличились Филипп Торишний, Кристина Шаяхметова, Илья Тришкин, Алексей Парусенко, Анастасия Новосельцева, Илья Лукьянов и Андрей Живаев.

Эти состязания отборочные, на чемпионат мира по плаванию, который пройдет 25-31 августа в Бразилии.

ИСТОЧНИК KP.RU