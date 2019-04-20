Регион готовится принять финалистов престижных туристских конкурсов

20 Апр 23:02 2019-04-20T23:02:19+03:00

Изменить размер текста: A A

За два дня 27–28 апреля в Энгельсе будут подведены итоги окружных финалов VI фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России» по 5 федеральным округам – Приволжскому, Центральному, Южному, Северо-Западному и Северо-Кавказскому, а также II Международного конкурса видеопроектов курортных брендов «Золотые курорты Евразии».

Уникальный туристический потенциал Саратовской области, опыт в проведении мероприятий самого высокого уровня, транспортная доступность позволяют принять гостей со всей России и обеспечить фестиваль-форум всем необходимым. А волжская природа украсит эти насыщенные дни.

- Уверен, что эти события станут мощным инструментом для привлечения дополнительного внимания к российским регионам. В этом году наши мероприятия впервые посетят руководители Международного комитета туристических видеофестивалей (CIFFT), которые станут его почетными гостями, – сказал Сопредседатель Оргкомитета Сергей Кривцов.

Количество заявок растет год от года. В 2019 году в фестивале-конкурсе «Диво России» принимают участие 455 проектов из 69 регионов РФ. В Саратовской области примут участие 152 финалиста. Конкурс видеопроектов «Золотые курорты» – 147 заявок из 30 регионов РФ. Из них в финале 27–28 апреля примут участие 60 проектов.

Список участников финала определен Экспертным Советом и опубликован на официальных сайтах проектов дивороссии.рф и золотые-курорты.рф.

Далее фестиваль-конкурс переместится в Тулу для проведения Всероссийского финала 31 мая - 1 июня 2019 года.

- Уже через неделю наш регион примет у себя более 150 гостей со всей России, участников и посетителей конкурсных мероприятий. Для нас это очень волнительное и ответственное мероприятие. Сейчас большая группа организаторов работает над тем, чтобы создать самые комфортные условия для конкурсных площадок, а также ярко и достойно представить наш регион. Мы абсолютно уверены, что это событие всероссийского масштаба даст дополнительный импульс для развития туризма в Саратовской области, – прокомментировала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.

Организаторы: Комитет по туризму Саратовской области, РИА «Курорт Медиа», НП «Межрегиональная туристская ассоциация «Приволжье» при поддержке администрации Энгельсского муниципального района и ООО «Парк-отель «Новый век»

Стратегические партнеры: Торгово-промышленная палата РФ, Сеть отелей «Мираж», Рекламное агентство «Мона Лиза», Туроператор ООО «Покровск-тур», Туристическое агентство «Турпрофи», Салон цветов и декора «Ирис», НПТБСО «Поволжье»

Информационные партнеры: «Огни-Поволжья.РФ. Туристический портал Саратовской области», «Вести.Туризм», Телеканал TV-MIX, Журнал «Отдых в России», Издательство «Аякс-пресс», путеводители «Полиглот», Travel Russian News, Туристический портал «Вотпуск.ру», Туристический портал «Турпром», Туристический портал «Дом путешественника», ИА «Регион-64», ГТРК «Саратов», Издательский дом «Волга-Медиа», Газета «Известия», Общественно-политический еженедельник «Новая газета», Волонтерский информационный проект «Открой Россию», Сообщество «Типичный Саратов», Молодежное телевидение ТИМ.ТВ (Творческая Инициатива Молодежи), Молодежное телевидение г. Энгельса #джЭМтв, Саратовский туристический сервер, Видеопортал «Московит», Медиадом «Планета отелей», Ассоциация «Настоящая Россия» (Фонд развития малых исторических городов), Туристский портал «Курорты России», Журнал «Современные проблемы сервиса и туризма», Туристский портал «География ру», Дальневосточный журнал о путешествиях и активном отдыхе «Турист ДВ», ВГТРК «Оренбург», Туристический портал «Диво Приволжье».

ИСТОЧНИК KP.RU