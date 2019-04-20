В Елшанке могут расселить еще один барак

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-20T15:08:09+03:00

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В интервью для ГТРК «Саратов» Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о своем благотворительном проекте, доме в Елшанке для переселенцев из аварийного жилья.

— Вячеслав Викторович, в регионе продолжают реализовывать ваши благотворительные проекты. Во время рабочей поездки вы проверили, как строится дом в Елшанке для переселения людей из ветхих аварийных бараков. Вопрос с поликлиникой, который до последнего не был решен, тоже вроде бы уже закрыт. Сам дом должен быть сдан через 4 месяца, то есть можно уже сказать, что в августе этот проект будет реализован?

— Мы планируем сдать в августе в эксплуатацию благотворительный дом в Елшанке. Жители, я надеюсь, начнут заселяться в августе. А смотровые ордера и номера будущих квартир должны получить в конце апреля – начале мая.

— Путем жеребьевки?

— Пройдет жеребьевка — выбор будущих квартир. Это позволит людям до сдачи дома в эксплуатацию не только знать, на каком этаже будет находиться квартира, но и участвовать в ее ремонте.

— Во время посещения Елшанки к Вам подошла женщина и обратилась с вопросом. Так получилось, что она живет в бараке, который не попадает под это расселение. Как-то будет решен этот вопрос?

— Изначально, когда мы только начинали обсуждать эту проблему, речь шла о совершенно конкретных бараках, расположенных на улицах Клубной, Лагерной…

— Малоелшанской..

— Малоелшанская позже появилась. Это был 23-й барак, где мы увидели, что дом, оказывается, ровно такой же, а условия в нем может даже и хуже, чем в тех, которые к нам уже попали в благотворительный проект. Посмотрели его и нашли возможность скорректировать проект. Потому что когда мы говорим о проектировании, когда говорим о системном подходе, проблема заключается в том, что эти дома не попали под федеральную программу. Хотя дома постройки 40-х годов. Там деревянные перекрытия, дранка, соответственно штукатурка обваливается, отсутствие удобств. И многое другое, что давно предполагало включение их в объекты переселения. Не включали, опять, почему? Боялись взять на себя ответственность. Если бы включили, то понятно, жители бы стали более активно требовать отселения. А когда не включали, то вроде бы и проблемы нет, а проблема не только существовала, она усугублялась. Когда прошла встреча в поселке, посмотрели, как люди живут. Пришли к выводу, что необходимо отселять жителей поселка Елшанка. По-другому просто дальше нельзя было. Потому что в любой момент крыша могла обвалиться, что и произошло в зимний период от нагрузки снега, электрика старая, из-за того, что дома эти стали двигаться сами по себе, где-то замыкает. Это все могло привести к трагическим последствиям. Поэтому пошли на такой проект, проект, до начала которого не было места решению таких вопросов, потому что либо средства бюджетные, региональные, муниципальные, либо федеральные. Вот, а здесь спонсорский проект. Не из-за того, что это лучший вариант, а…

— Ну да, сколько бы они ждали, если попали в федеральную программу…

— Если бы они попали в программу, было бы все хорошо, отселили. А вернее, если уж честно говорить, первоначально планировали поликлинику сделать как встроено-пристроенную, то есть она должна была быть внутри здания на первом этаже, а после того, как мы включили дом по Малой Елшанской, пришлось нам проект переделывать. Это тоже, безусловно, некоторое время у нас отняло, но мы смогли помочь людям, и сегодня у нас дом по Малой Елшанской также попадает под отселение. А поликлиника уже будет отдельно стоящим зданием. Но возник новый вопрос. Действительно, буквально вот в ходе поездки подошла женщина с Елшанской улицы, 22. Это тоже барак, причем барак 42-го года постройки, он еще более старый, чем те, которые мы отселяем. В этом бараке 2 подъезда: в одном подъезде была раньше вечерняя школа, по-видимому, где-то более 10-ти лет ее там нет, а второй подъезд жилой, 8 квартир. Мы думаем, что делать с этим. В принципе, когда речь шла о проектировании и решении задачи, мы исходили не только из определенного количества квартир, но и из потребности, которая обусловлена нормами Федерального закона, дом проектировался. То есть, когда у человека была комната, он получает однокомнатную квартиру, если у него две комнаты было – двухкомнатную квартиру и так далее. У нас небольшое количество квартир есть в резерве, потому что когда видоизменяли проект, просто…

— Ну, просто остались они, да?

— Не остались, просто мы понимали, что могут быть разные ситуации. Где-то не просчитали, где-то возникла ситуация конфликтная. Лучше это предусмотреть, потому что денег в избытке нет. И мы сейчас еще в поиске средств, для того чтобы завершить строительство. Хотя совершенно очевидно, что там осталось совсем немного и деньги мы найдем. Но когда именно обсуждался проект, вышли на то, что у нас там порядка пяти квартир могут быть резервными. Потому что считаю, что здесь необходимо дождаться жеребьевки, когда все квартиры будут распределены, мы только тогда поймем ситуацию. Проект этот только под отселение ветхого и аварийного жилья, несмотря на то, что обращений много. Обращаются и учителя из школы, кто длительное время работает, и хотели бы рядом со школой жить в благоустроенном жилье, работать в школе, жить поближе.

Есть другие обращения. Но мы исходим из целевого характера строительства этого дома. Этот дом под тех людей, которые проживают в ветхом и аварийном жилье, бараках, вот именно в этой части поселка Елшанка. Под эти требования и под этот критерий, в первую очередь, подпадают те, кто обратился сейчас, и живет в бараках на улице Елшанская, 22. Но нам необходимо сегодня проработать этот вопрос. Для некоторых из тех, кто там проживает, мы, скорее всего, сможем решить эту проблему: потому что у нас там три двухкомнатные квартиры и, собственно, часть барака по Елшанской туда могут быть заселены. Если только, я говорю еще раз, первоначальное количество семей, которые мы до этого взялись отселять, совпадет с проектом и с тем, что мы планировали. И есть у нас еще две трехкомнатные квартиры, которые можно будет взять, реконструировать под однокомнатные, двухкомнатные, одним словом, большинство квартир с Елшанской, 22 можно будет…

— Переселить в новый дом.

— Переселить большинство семей. А если даже там останется 1-2 семьи, мы будем договариваться с городом, либо будем решать сами.

— Чтобы тоже как-то решить, да?

— Поиск жилья для приобретения квартир в других сдающихся домах, но в этом доме уже не получится. Потому что уже понятно, что изначально он не предполагал такое количество. Я еще раз подчеркну, что начинали мы с меньшего объема семей, меньшего количества квартир.

— Спасибо большое Вам, Вячеслав Викторович, что уделили нам время.

— Вам спасибо.

ИСТОЧНИК KP.RU