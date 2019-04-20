В Саратове пьяный пешеход упал на автомобиль
Мужчина был госпитализирован
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Вечером 19 апреля, в пятницу, в Ленинском районе Саратова пешеход упал на автомобиль.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области, инцидент произошел в 19:30 напротив дома №26 по улице Гвардейская.
По предварительной версии, пьяный 37-летний мужчина находился на проезжей части. По собственной неосторожности он упал на автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 26-летнего водителя.
Пешеход был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU