2019-04-20T10:39:57+03:00
Происшествия

В Саратове пьяный пешеход упал на автомобиль

Мужчина был госпитализирован
Екатерина Семенова
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Вечером 19 апреля, в пятницу, в Ленинском районе Саратова пешеход упал на автомобиль.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД области, инцидент произошел в 19:30 напротив дома №26 по улице Гвардейская.

По предварительной версии, пьяный 37-летний мужчина находился на проезжей части. По собственной неосторожности он упал на автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 26-летнего водителя.

Пешеход был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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