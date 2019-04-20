Школьники Энгельса пообщались с трехкратным чемпионом Олимпиады Александром Карелиным

СЕГОДНЯ 22:57 2019-04-20T22:57:55+03:00

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Юлия Литневская приняла участие во встрече заслуженного мастера спорта, трехкратного победителя Олимпийских игр, Героя России Александра Карелина с молодёжью Энгельсского муниципального района.

В актовом зале детской школы искусств №5 собралось более 100 учащихся образовательных учреждений города, чтобы пообщаться с борцом классического стиля, который не единожды признавался лучшим спортсменом России.

Во встрече приняли участие министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов, глава Энгельсского муниципального района Саратовской области Александр Стрелюхин, а также депутат Саратовской областной Думы, заместитель председателя комитета Саратовской областной Думы по спорту, туризму и делам молодежи Юлия Литневская.

Открывая встречу, Александр Александрович отметил, что желание посетить Энгельс отчасти было связано с тем, что здесь на протяжении 22-х лет проходит турнир в память Ивана Ярыгина.

Вопросы молодых людей были разнообразны и касались не только спортивной и политической карьер Александра Карелина, но и затрагивали актуальные темы современной действительности, глубокие темы личностного роста, самоопределения и вечной борьбы за пределами борцовского ковра.

Ребята интересовались, как справиться с потерей возможности заниматься любимым спортом после травмы, что нужно для победы в соревнованиях, как научить самых юных спортсменов принимать поражение и что мотивирует достигать вершин как в спорте, так и жизни.

Александр Карелин открыто отвечал на их вопросы об отношении к современным явлениям, таким как, например, интернет, о воспитании подрастающего поколения, о традициях, рассказал, почему предпочёл остаться жить в родном Новосибирске, и о своём первом тренере – Кузнецове Викторе Михайловиче – который объяснил начинающему борцу, что «каждая схватка – отдельная жизнь, и готовиться к ней надо, как к последней».

- График работы Александра Карелина был очень насыщенным, он провел массу встреч со спортсменами от мала до велика и тренерами. И, по их итогам, тепло отзывался о том, как приятно ему было видеть столько открытых, красивых, расположенных лиц. Вспоминал легендарный спортсмен и о том, как впервые приезжал в Саратов с Вячеславом Викторовичем Володиным. Радует, что наш гостеприимный край оставил такие добрые воспоминания у чемпиона, пример которого вдохновляет на спортивные победы мальчишек всей нашей страны, – отметила Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU